Vähe tuntud Eesti tehnoloogiaettevõte plaanib revolutsiooni. Maksa poes piima eest Tesla aktsiaga

Kristjan Kangro läks pärast keskkooli lõppu õppima Hollandisse, seejärel siirdus ta Singapuri. Otse ülikoolist kutsus teda enda riskikapitalifondi tööle üks JP Morgani pankur. Juba siis küsis Kangro endalt: miks ei ole finantsteenustel tekkinud globaalset konkurentsi?

„Sealt jõudsin plokiahelani. See on põhimõtteliselt nagu maailma valuuta, mille peale ehitada globaalselt konkureerivaid finantsteenuseid,” räägib Kangro nüüd, kui tema loodud keskkond Change on saavutanud meeletu arengukiiruse. Kui eelmisel aastal kaubeldi nende platvormil kokku 120 miljoni euro eest, siis 2021. aasta esimese kahe nädalaga oli summa juba 50 miljonit. Lisandus 4000 kauplejat ja kokku tegutseb eestlaste loodud keskkonnas umbes 42 000 investorit.