Kuigi loodav valitsus erineb lahkuvast kindlasti parem-vasak skaalal, on mõlemal siiski üks suur ühine nimetaja – need on moodustatud Keskerakonna osalusel. Nii võiks eeldada, et väga suuri põhimõttelisi muutusi uus koalitsioonilepe ei sisalda. Ärileht analüüsis, kui palju erinevad kahe koalitsiooni majandus- ja rahanduslubadused.