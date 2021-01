Asjatundja: teise pensionisamba müüdid ja tegelikkus ehk 7 ebaõiget ja 2 mõistlikku põhjust raha välja võtmiseks

Pensionireform tekitas lõpuks mõistlikud võimalused pensionäridel oma teise samba kasutamiseks. Enam ei pea tegema kallist kindlustustoodet, mille tasud su kogutust märkimisväärse osa ära hammustavad. Lisaks on teine sammas ka pensionile minnes nüüd pärandatav.

Samal ajal tekkis võimalus igal ajal II sambast väljumiseks ka kõigile, kes pole veel eelpensioniikka jõudnud. See võimalus on positiivne nende juhtumite jaoks, kus inimene teeb informeeritud otsuse ja reaalne põhjus seda sammu õigustab. Paraku on aga (sotsiaal)meediat jälgides on näha, et paljud on teinud otsuse väljuda ning seejärel otsinud põhjendusi oma otsuse toetuseks.

Vaatame neist mõnda.