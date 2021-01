Eesti ainsa tuumajaama projekti eestvedaja Rohelistele: on arusaamatu, mille vastu te allkirju kogute

Iga algus on raske. Nii ka tuumaenergia tutvustamine ja selle mõistmine riigis, kus seda energialiiki tunneb süvitsi, doktorikraadi tasemel vaid kümmekond teadlast ja eksperti. Tuumaenergia on kindlasti kõige teaduspõhisem heitmevaba energiatootmise liik, ning arusaadavalt vajab see ühiskonnas asjatundlikku arutelu.

Täname Erakonda Eestimaa Rohelised ja teisi, kes kliimamuutuste pidurdamise huvist ajendatult ka Eesti tuumajaama projektile tähelepanu on osutanud. Oleme oma väikese moodulreaktori kasutuselevõtmise plaani alguses jõudnud järeldusele, et Eestisse ei sobi suur, paljudel hektaritel laiutav multi-megavatise võimsusega tuumajaam. Meil on hea meel, et ka teised seda nägemust jagavad.

Arusaamatu, mille vastu allkirju kogutakse

Samas ei ole selge, miks ja mille vastu või poolt sellises olukorras allkirju kogutakse – meile teadaolevalt ei plaani praegu ka keegi teine suure tuumajaama ehitamist Eestisse, ega ka tuumaenergia tootmist Eestis käesoleva kümnendi sees.

Fermi Energia eesmärk on võtta uue põlvkonna väike moodulreaktor Eestis kasutusse alles pärast seda, kui vastav omataoline reaktoritüüp on USA-s või Kanadas litsentseeritud, valmis ehitatud ja reaalselt elektritootmise käigus end tehnoloogiliselt tõestanud.

Me ei ole kursis niisuguste plaanidega rajada Eestisse mõni katsereaktor, mille vastu Roheliste erakond allkirju kogub. Eestis puudub täna reaktorite välja töötamise võimekus ja ka vajadus, kuid jaama rajamiseks ja käitamiseks vajalik algkompetents on meil väga kõrgel tasemel olemas.

Küll aga on Eestil vaja rohkem nii tuumaenergia tundjaid kui ka üldist arusaamist ühiskonnas, mida kujutab endast tuumaenergia 21. sajandil. Selle teadmispõhise puhta energialiigi paremaks mõistmiseks on loodud nii infoportaal moodulreaktor.ee, Eesti tuumateadlaste sulest ilmumas põhjalikum raamat tõsisematele huvilistele, ning TalTechis alustamas vastav lühikursus.