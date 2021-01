Põlvamaa korterite kiirmüük ennustab Suur-Tartu teket

Selleks, et ennustada korteri müügiperioodi pikkust, on võimalik lähtuda analoogsete kinnistute müügikuulutuste keskmisest ülevaloleku ajast portaalides. Kuulutuste analüüsist selgub, et erinevates piirkondades on müügiperioodid vägagi erinevad. Varasemad müügid ei anna garantiid konkreetse elamispinna müügikiirusele, kuid heaks indikatsiooniks on need siiski.

Põlvamaa ja Jõgevamaa on kinnisvaraturu üllatajad

Kellelegi ei ole saladus, et suuremates keskustes on kinnisvara kergem müüa. Väikeasulates näitab lähiajalugu isegi seda, et kortermajad jäävad tühjaks ja vajavad lammutamist. Sealseid eluasemeid ei soovita omandada ka näiteks kommunaalmaksete võlgade pärast. Igal reeglil on aga erand.

Korterite müügikuulutuste portaalides ülevaloleku aegade analüüs näitab, et kõige kergem on kinnistuid müüa Põlvamaal. Seal on kuulutus üleval keskmiselt 8,5 nädalat, järgnevad Tartumaa 8,9 ja Harjumaa 9,6 nädalaga. Neljandal kohal on Jõgevamaa, kus vastavaks näitajaks on 9,7 nädalat.

Harjumaa ja Tartumaa kinnisvaraturgude likviidsus ei ole mingi uudis, see on loogiline ja klapib üldise arusaamaga kinnisvaraturu toimimisest. Põlvamaa ja Jõgevamaa on aga selged üllatajad.

Kinnisvara müügi kiirusele võib kaasa aidata madal hind. Põlvamaal on analüüsitud korterite keskmiseks müügihinnaks 23 859 eurot. Võrreldav on korterite keskmine hind Valgamaal 23 485 euroga, kuid seal on müügiperioodi pikkuseks 10,8 nädalat. Põlvamaast odavamaid kortereid leiab Ida-Virumaalt, kus analüüsitud korterite keskmine müügihind on 22 361 eurot, kuid müügiperioodi keskmine pikkus hoopis 14,7 nädalat ehk 6,2 nädalat pikem kui Põlvamaal.