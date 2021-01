Saksamaa energiahiid teenindab kliente Võru linnast

Kuigi kohalikud nõuandjad soovitasid keskuse avada Tallinnas või Tartus, jäädi oma plaanile kindlaks. „Ettevõtte eesmärk oli luua töökohti Kagu-Eestisse,” märkis Danpoweri klienditeeninduskeskuse juht Lilian Taro. Ta lisas, et algusaastad olid üsna keerulised, sest Danpoweril puudus kõnekeskuse arendamise kogemus. „Tänu sihikindlatele püüdlustele ja heale meeskonnatööle on viimased aastad aga väga edukad olnud,” meenutas klienditeeninduskeskuse juht. Nüüdseks pakutakse tööd juba 25 inimesele, kelle ülesanne on nõustada 700 000 inimest, kes kasutavad Enercity kommunaalteenuseid (elekter, gaas, küte, vesi) Saksamaal Hannoveri linnas.