Ligi pooled Eesti ettevõtted ennustavad viie aasta pärast sularaha kadumist

Selleks, et leevendada koroonaviiruse pandeemiast põhjustatud nõudluse vähenemist, peavad ettevõtted pakkuma oma klientidele võimalikult mugavat ostukogemust. Intrumi Baltikumi tegevdirektori Ilva Valeika sõnul on Eestis sularahata ühiskonda uskuvate ettevõtete arv võrreldes varasemaga silmnähtavalt kasvanud. „Ainult 20% Eesti ettevõtetest arvab, et Eesti ei saa kunagi sularahavabaks või et seda ei juhtu enne 10 aastat. Vaid aasta tagasi suhtus 78% Eesti ettevõtetest sularahata ühiskonda pigem skeptiliselt," märgib Valeika, kommenteerides Intrumi Euroopa maksearuande uuringu tulemusi.

Eelmisel aastal toimunud uuringus arvas 55% ettevõtetest, et Eestis kaob sularaha käibelt viie aasta jooksul. Eesti näitaja jääb veidikene alla Euroopa keskmise, 57%. See on väga suur muutus võrreldes 2019. aastaga, mil sellesse stsenaariumi uskus vaid 7% vastanutest. Eesti sularahavabaks muutumist järgmise 10 aasta jooksul usub 25% vastanutest.

„Sularahata ühiskonna pealetung muudab ka krediiditurgu ja finantskäitumist, seda eriti noorte seas. Nad peaksid olema valmis olukorraks, kus laenurahaga tehakse tegelikult palju rohkem oste kui kunagi varem, mis tähendab ka, et rahatarkuse kaal on suurenenud. Nii finantsasutused, jaemüüjad kui ka muud turuosalised peavad finantshariduse edendamiseks jõud ühendama, et vältida elanikkonna võlakoorma suurt kasvu," lisas Valeika.

Võrreldes teiste Euroopa riikidega suhtuvad ettevõtted sularahata ühiskonda kõige pessimistlikumalt seal, kus sularaha on jätkuvalt peamine maksevõimalus, mistõttu 69% Tšehhi ja 51% protsenti Hollandi ettevõtetest usub, et sularahast ei loobuta kunagi. Teisalt on kõige optimistlikumad ettevõtted Suurbritannias ja Ungaris: mõlemas usub 72% vastanutest sularahast loobumisse järgneva viie aasta jooksul.