SimplBooks raamatupidamistarkvara: kuidas jõuda 10 000 aktiivse kasutajani

SimplBooksi tiimis võetakse arvesse ka klientide ettepanekuid. „Meil on palju näiteid arendustest, mis on saanud teoks just tänu klientide tagasisidele, seega aitab see meil muuta tarkvarakasutust mugavamaks ja paremaks. Samuti jälgime arvustusi Google’is ja sotsiaalmeedias. Hea meel on täheldada, et üldine keskmine hinnang on seni olnud viis viiest,“ lisab Reismaa. 2020. aasta alguses tehtud tarkvara rahulolu-uuringust selgus, et enim hinnatakse SimplBooksi tarkvara lihtsust ja head kasutajatuge. „Eriti rõõmsaks teeb positiivne tagasiside, kui oleme suutnud kliendi ootusi ületada ja ta on pakutava teenusega väga rahul. Sageli saab kiitust meie kasutajatoe asjalikkus ja kiirus. Samuti on raamatupidajad ise väljendanud, et SimplBooks on praegu turul pakutavatest üks parimaid võimaluste ja hinna suhtega teenuseid,“ räägib Reismaa.