Oxfam: Koroonakriis on ajaloo suurim ebavõrdsuse kasvataja

Keenia pealinnas Nairobis on kümmekond slummi, kus rahvas elab suures vaesuses. Jõukate villasid eraldab slummi territooriumist 4-5-meetrine kiviaed, millel on veel okastraat ja metallist võrestik. Slummi elanike kodud on kokku klopsitud peamiselt plekist plaatidest, igale elanikule on kodus ruumi mõni ruutmeeter. Kodude esisesid ja slummi läbivad tänavad on majade vahel puhtad, aga natuke eemal on prügimäed, kuhu on visatud fekaale täis ühekordsed kilekotid ja muu olmeprügi. Kilekotid on küll Keenias keelatud, aga slummides leidub neid palju. Jõukate linnaosades kilekotte vedelemas pole.

Foto: Ivar Soopan, Maaleht, Ivar Soopan