Paulig investeerib laboris kasvatatava liha tootmisse

MIRAI FOODS kasvatab laboris loomsetest rakkudest liha ja on maailmas üks väheseid laboriliha ettevõtteid, kes ei kasuta geneetiliselt ega keemiliselt muundatud rakke. Rahastamisel osaleb kokku seitse investorit, kelle seas on üksikisikuid, perefirmasid ja tehnoloogiale keskendunud riskikapitalifonde.

„Meil on hea meel, et meie tegevust toetavad niivõrd tugevad ja eriilmelised investorid," rääkis MIRAI kaasasutaja ja tegevdirektor Christoph Mayr ning lisas: „Paulig on pikaajaliste kogemustega toiduainetööstuse valdkonna ettevõte ja see teeb temast parima võimaliku partneri toodete arendamiseks ja levitamiseks."

„MIRAI FOODS on sellel alal teise põlvkonna tegija ja on teinud väga kiireid edusamme," rääkis Pauligi kapitaliinvesteeringute üksuse PINC juht Marika King. „Esimese prototüübi arendamiseks kulus neil vaid kuus kuud. MIRAI FOODS on PINCi ja Pauligi jaoks hea partner ning me soovime aktiivselt toetada uut tüüpi kestliku ja tervisliku toidu arendamist."

Lahendus suurimatele tervishoiu ja kestlikkuse väljakutsetele

Traditsiooniline lihatööstus esitab planeedi kestlikkuse seisukohast mitmeid väljakutseid. Lihatööstuse jaoks kasutatakse ära 70-80%* põllumaast ja loomakasvatus tekitab u 15%** inimtekkelistest kasvuhoonegaasidest.

„Meie eesmärk on kiirendada üleminekut toiduainetele, mis on toodetud keskkonnahoidlikult, eetiliselt ja majanduslikult jätkusuutlikult," selgitas Christoph Mayr. „Sealjuures tahame seda teha võimalikult puhtalt ja looduslikult, sest see on paljudele tarbijatele ja järelevalveasutustele oluline, eriti Euroopas."

Laboriliha eelis on ka võimalus reguleerida rasvhapete sisaldust ja rasvasust, samuti kaob vajadus kasutada antibiootikume.

Paulig on traditsiooniliselt keskendunud taimsetele toiduainetele, ent uuenduslikud tehnoloogiad avavad uusi võimalusi. „Küsimus ei ole taimede või loomade eelistamises. Meie Pauligis näeme siin tarbijate jaoks uut valikuvõimalust ja tahame kaasa aidata, et see tõesti jõuaks tarbijateni," ütles Marika King.