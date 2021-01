Tiptiptap: kui oled oma valdkonna suunanäitaja, pead tajuma ka vastutust

Tiptiptapi jaoks on turvalisus olnud algusest peale üks peaeesmärke. „Võib-olla ongi meie kiire arengu ja suurepärase kvaliteedi taga Tiptiptapi sünnilugu, sest nii nagu vanem soovib parimat oma lastele, soovib ta seda ka teistele pisipõnnidele. Lapsevanemad aduvad ju väga teravalt, kui oluline on mänguvahendite turvalisus. Loomulikult on toodete juures olulised värvid, disain, materjalid, funktsioonid, kuid turvalisus on alati kõige tähtsam,“ kinnitab Klaassen. Eestis on Tiptiptap ainus mänguväljakute tootja, kelle tooted on TÜV-sertifitseeritud.