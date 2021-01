Tiptiptap: kui oled oma valdkonna suunanäitaja, pead tajuma ka vastutust

Kui püüda leida praegusest kriisist midagi head, siis on selleks üha laiemalt leviv arusaam, kui oluline on toetada kodumaiseid ettevõtteid. Tiptiptap on oma valdkonnas järjest tuntum tegija kogu maailmas, kuid kodumaal juhtub aeg-ajalt praegugi, et firmat peetakse vaid välismaise toodangu vahendajaks. Et Jüris tegutseb maailmatasemel, kuid omamaine mänguväljakutootja, kes annab tööd Eesti inimestele, tuleb paljudele siiani üllatusena.

Kõik sai alguse koduõuelt

Eestimaa lastele on Tiptiptapi mänguväljakud tuttavad juba nii pikalt, et üks põlvkond särasilmi on vahepeal suureks saanud. Perefirma omanike endi lapsed nende hulgas. „Tiptiptap sai alguse 2004. aastal tänu väikesele Mariile, kelle isa Rasmus soovis rajada lapsele koduaeda mänguplatsi. Selgus nukker tõsiasi, et kodumaiste atraktsioonide valik on pea olematu. Kallis importkaup aga ei õigustanud oma hinda ei välimuse ega funktsionaalsusega,“ meenutab Tiptiptapi administratiivjuht Kadri Klaassen.

Algne pettumus muutus kiiresti lennukaks ideeks. Kodune garaaž, vajalikud tööriistad ja appi tulnud sõber olid kõik, mida läks vaja sobiva atraktsiooni valmimiseks. „Tegelikult sattusid mehed nii hoogu, et valmis lausa kaks toodet. Et oma kätetööle kõrvaltvaataja hinnang saada, mindi laadale, kus mänguväljak kiirelt uue omaniku leidis. Töö sai kiita ja tunti aktiivselt huvi, kust selliseid tooteid osta saaks. Päeva lõpuks oli otsus sündinud – tuleb ise tootma hakata!“ kirjeldab Klaassen.

Turvalisuses allahindlust ei tee