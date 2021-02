Nõudlus kasutatud autode järele kasvas eelmise aastaga, uusi autosid liisiti vähem

Üldpildis pole need arvud tema sõnul küll märkimisväärsed, kuid liisingu toel soetatud elektriautode arv läinud aastal neljakordistus. Karofeld lisas, et elektriautodele pakutakse samasugust tehingustruktuuri nagu teistele autodele, kuid parema intressiga - elektriautodele pakutav intress on 1,85% + euribor.