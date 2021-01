FOTOD | Lidl avas ka Eesti poodide teenindamiseks Riias logistikakeskuse. Lidl avab Eesti poed tänavu

"Korraga avatakse mitu kauplust erinevates Eesti linnades, kuid millal ei saa ta veel kommenteerida. Kindel on, et see juhtub veel sel aastal," ütles Lidli kommunikatsioonijuht Katrin Seppel.

Lidli logistikakeskuse avamisel ütles Lidl Latvija ja Lidl Eesti juhatuse esimees Jakob Josefsson: „Eelmine aasta oli meie jaoks märgiline - lõpetasime selle modernse hoone ehituse ja lõime Lätis üle 1200 töökoha. Ka Eestis oleme valmis uute töökohtade loomiseks. Logistikakeskuse avamine praeguse ulatusliku ülemaailmse kriisi ajal näitab meie pühendumust ja saadab kolleegidele, tulevastele klientidele ja ühiskonnale optimistliku signaali, et suudame hoolimata asjaoludest siiski edukalt tegutseda ja eesmärkideni jõuda."

Josefsson tõstis esile suurepärast meeskonnatööd ja rahvusvaheliste ekspertide kaasamist, mis aitasid logistikakeskuse valmis ehitada vaid kahe aastaga. „Riia logistikakeskuses tegevuse alustamine on Lidli tulevaste kaupluste avamise seisukohalt väga oluline verstapost - siit hakatakse igapäevaselt tarnima kaupu Lidli Läti ja hiljem ka Eesti kauplustesse, et garanteerida meie klientidele kõrgeima kvaliteediga toodete kättesaadavuse soodsaima võimaliku hinnaga," selgitas ta.

Lidl Latvija ja Lidl Eesti juhatuse liige, regionaalse müügi ja logistika direktor Maciej Urbanski rõhutas samuti 150 töötajast koosneva professionaalse meeskonna tähtsust, sest just need inimesed kindlustavad kaupade igapäevased tarned Lidli kauplustesse kahel turul, korraldavad kõik ringlussevõtuprotsessid ja kvaliteedikontrollid laos. „Meie jaoks oli ülioluline kasutada tipptasemel tehnoloogiaid, et muuta see hoone tõhusaks, ohutuks ja igapäevatöö jaoks mugavaks. Logistikakeskusel on kuus temperatuuritsooni ja üks Baltikumi suurimaid sügavkülmikuid. Samuti oleme uhked, et meil on EDGE-sertifikaat ja jätkusuutlik lähenemine hoone haldamisele," jagas Urbanski.