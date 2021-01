FOTOD | Lidl avas ka Eesti poodide teenindamiseks Riias logistikakeskuse. Lidl avab juba tänavu poed Eestis

Lidl Latvija ja Lidl Eesti juhatuse liige, regionaalse müügi ja logistika direktor Maciej Urbanski rõhutas samuti 150 töötajast koosneva professionaalse meeskonna tähtsust, sest just need inimesed kindlustavad kaupade igapäevased tarned Lidli kauplustesse kahel turul, korraldavad kõik ringlussevõtuprotsessid ja kvaliteedikontrollid laos. „Meie jaoks oli ülioluline kasutada tipptasemel tehnoloogiaid, et muuta see hoone tõhusaks, ohutuks ja igapäevatöö jaoks mugavaks. Logistikakeskusel on kuus temperatuuritsooni ja üks Baltikumi suurimaid sügavkülmikuid. Samuti oleme uhked, et meil on EDGE-sertifikaat ja jätkusuutlik lähenemine hoone haldamisele," jagas Urbanski.