Tallinki ettepanek Soome valitsusele: teeme testimise kohustuslikuks ja ärme piira töörännet ametipõhiselt

"Seni on püütud ikkagi töörännet lahti hoida, aga Soome valitsuse valiku taga on nüüd meie arusaamist mööda kaks põhjust: üks on see, et viia reisijate arv tasemele, kus Soome suudaks ise kõiki saabujaid sadamas testida. Teiseks Inglise muteerunud viirustüve pelgamine. Paradoks on siin küll see, et tänasest on lubatud otselennud Suurbritanniast ja Iirimaalt ja see tüvi võib pigem sealt riiki sisse tulla," arutles Nõgene.