Kuigi Verston Ehitus on viimastel aastatel väga kiirelt käivet kasvatanud – kui 2017. aastal teeniti üle 15,1 miljoni, siis 2019. aastaks küündis käive juba üle 23,2 miljoni euro –, siis nii 2018. kui ka 2019. aasta pidi ettevõte lõpetama kahjumis. 2019. aastal küündis see 646 000 euroni. Verstoni juhi Veiko Veskimäe sõnul on aga 2020. aastal õnnestunud neil kannapööre teha.

Kui vahetult pärast Verstoni Eesti Teede ostu imestasid konkurendid Äripäeva loos, et kuidas rahaliselt niivõrd nõrk ettevõte – viidati just 2018. ja 2019. aasta kahjumile – suudab Eesti Teed teistest ülekaalukalt suurema pakkumisega võita, siis Verstoni juht Veiko Veskimäe näeb selles loos esitatud väidete taga lihtsalt pahatahtlikkust.