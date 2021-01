Investoriteliidust lahku löönud mehed korjavad ettevõtjatelt raha vesinikutehase jaoks

Kummalisel kombel ei ole Kuusalu vald vesinikutehase plaanist kuulnud ning ka päikesepargi ehitamisest on asi hetkel kaugel. Veel enam, müügimehed on ettevõtjaid meelitanud jutuga, et investorite seas on laialt tuntud Raivo Hein, kes ise pole oma seotusest midagi kuulnud.