Kaubanduskoda esindas 2020. aastal ettevõtete huve riigi ees 185 korral

Eelmisel aastal suurenes märgatavalt kaugtööd tegevate inimeste arv. Samas on kaugtööga seotud regulatsioon püsinud muutumatuna aastaid. Sõltumata sellest, kas inimene töötab kontoris, bussis või oma kodus, vastutab tööandja täies mahus kõikide töökeskkonna nõuete täitmise eest. Tegime riigile ettepaneku muuta seadust selliselt, et tööandja vastutaks vaid nende nõuete täitmise eest, mis on tema kontrolli all. Praegu ei ole teada, kas riik võtab koja arvamust kuulda.