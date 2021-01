Pea iga neljas ettevõte maksis mullu ümbrikupalka

Maksu- ja tolliameti kontrolörid mõistsid 2020. aastal ettevõtetelt välja 12,45 miljonit eurot maksmata jäänud tööjõumakse. Seda on neli miljonit eurot suurem summa kui aasta varem. Ümbrikupalka saavate töötajate suhtarv on siiski aastaga vähenenud 8,3 protsendilt 7,2 protsendile.

Seevastu maksuauditi osakonna valdkonnajuhi Oscar Õuna sõnul on ümbrikupalga maksmisel alati kaks osapoolt: tööandja ja töötaja. See tähendab, et kui töötaja on teadlikult ümbrikupalka vastu võtnud või seda sootuks ise küsinud, siis võib maksu- ja tolliamet tasumata jäänud tulumaksu välja nõuda ka töötajalt endalt.