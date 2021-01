LUGEJA KÜSIB | Kas teise samba reformi kava tehes kaaluti kõik-või-mitte-midagi kõrval ka paindlikumaid raha väljavõtmise võimalusi?

Nõue kogu raha korraga välja võtta tuleneb ennekõike sellest, et inimesed ei hakkaks teise samba raha niisama tavakuludeks kasutama. Näiteks kui sul on vaja osta pesumasin ja pole selleks raha korraga võtta, siis ära kasuta selleks teise samba raha, vaid osta järelmaksuga.

Teise samba raha on mõeldud ikkagi pensioniks ja selle juures võiks meeles pidada, et kui inimene selle ära kulutab, on tema tulevane pension ka väiksem (tal pole teisest sambast lisa oodata ja ka tema esimese samba pension on selle võrra pisut väiksem kui inimesel, kes pole teise sambaga kunagi liitunud).