Endine Saksamaa rahandusminister: liikmesriigid ei oska toetuseid kasutada

Schäuble ütleb, et liikmesriigid on kogu energia pannud vaidlustele koroonafondi täpse rahalise väärtuse ning jagamisreeglite üle. See-eest täielikult tagaplaanile jätnud kõige olulisema: plaanid, milleks saadavat raha kasutada.

Saksamaa rahandusministrina oli Schäuble tuntud kui üks kasinuspoliitika eestkõnelejaid. Kuus aastat tagasi kutsus just Schäuble Euroopa Liitu üles Kreekat euroalast välja viskama. Nüüdseks on aga veteranpoliitikust saanud Saksamaa parlamendi spiiker, kes toetab Euroopa Liidu ühist laenu ning on jutud kasinuspoliitikast visanud ajaloo prügikasti. “Pandeemia järel on paljud asjad teisiti kui varasemalt,” kommenteerib Schäuble oma meelemuutust.