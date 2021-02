Lux Express taasavab liiniliikluse kuni Vilniuseni

Lux Expressi rahvusvahelise äri juhi Rait Remmeli sõnul on Vilniuse liini taasavamine oluline samm. "Olgugi, et alustame uuesti Vilniuse suunal ühe väljumisega päevas, taastame sellega samal ajal eluliini Baltimaade pealinnade vahel. Meie Läti juhtidele annab see veidike töömahtu juurde ja motiveerib kogu firmat raskel ajal edasi pingutama, sest bussiettevõttena on inimeste liikumisvabaduse tagamine meie missioon, et saaksime ühendada linnu ja liita inimesi,” lausus Remmel.