Kokkupõrge põdraga võib juhile maksma minna mitukümmend tuhat eurot

„Põdrale otsasõidu puhul on aga rahalised kahjud sageli keskmisest suuremad - nii mõnigi neist jääb 15 000 euro kanti. Möödunud aasta kulukaim juhtum oli detsembris toimunud veoki kokkupõrge põdraga. Kahju esialgne suurus on hinnanguliselt 24 000 eurot,“ ütles ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts.

Lepvaltsi sõnul jõuab kindlustusse ka teateid õnnetustest, kus auto ette on jooksnud kährik, metssiga, rebane või jänes. Harvad pole ka juhtumid, kus teed ületab terve loomakari.

Kuna auto ja metslooma kokkupõrked on sagedased, paneb Lepvalts autoomanikele südamele, et tavapärane liikluskindlustus loomaga kokkupõrkel kahju ei hüvita ning kindlustuskaitse tagab kaskokindlustus. „Kui aga autol kaskokindlustust ei ole, siis tasub kindlasti uurida, kas kohustusliku liikluskindlustuse juurde on võimalik valida mõni lisakaitse, näiteks Põdrakasko näol, mis hüvitab ootamatult sõiduteele jooksnud suuruluki tekitatud kahju,“ lisas ta.