FOTOD: Soome suunduvas laevas valdab kurb meeleolu, sest "kui ma ei lähe Soome, siis kaotan töö"

Loomakasvatuses töötav Vallo usub, et piirangud kestavad kauem kui kuu, sellepärast on ta otsustanud täna riigist lahkuda. “Ma lähen hooajatööle ja see algab kevadel, pean praegu minema, sest ma ei tea, kas hiljem saab liikuda,” lisab ta. Kuna Vallo taas enda pere näeb, ta öelda ei oska. “Tulin neli päeva tagasi maale puhkama ja siis sellised uudised, et pean kähku Soome tagasi minema. Kui pean karantiinis istuma, siis palka ega hüvitist ma selle eest ei saa, kuid päris kaks kätt taskus ka istuda ei saa,” kirjeldab Vallo.

Ehitaja Jaanis käis päeval Eestis arstivisiidil ja suundub täna Soome tagasi tööd tegema. “Tegelikult on tarvis veel analüüse arsti juures teha, aga ei tea, kuidas nendega jääb. Arstile vist saaksin tulla, aga kas ma pärast siis Soome tagasi saan, selles on küsimus. Pere peab toitma, lapsi peab koolitama,” lisab Jaanis.

Laeval ringi kõndides on näha, et enamus reisijatest on täisealised mehed.

Soomes koristajana töötava anonüümse allika silmad on märjad. "Ma pean minema, sest muidu kaotan töö," kirjeldab naine. "See otsus piirid sulgeda on täiesti põhjendamatu, pigem las suurendavad testimist ja muudavad testid kohustuslikuks," arvab allikas. Teda jäävad Eestisse ootama tütar ja lapselaps. "Minu kodumaaks jääb Eesti, aga kui tahan toitu lauale, pean minema," lisab ta.

Ka vastastikku istuvad isa Kert ja poeg Keit on otsustanud teadmatusest täna lahkuda. “Lähme tööd tegema, mis pidi algama veebruaris, aga ei tea, kas siis saab riiki siseneda.” Mehed toovad välja, et asjaajamine, mis kaasnes piiride sulgemisega tekitas palju stressi. Ka nende pere jääb kodumaale ootama ja mehed ise loodavad, et saavad veebruari lõpus tagasi Eestisse. "Loodame, et kuu aja pärast juba näeme neid," lisavad nad.

Viirust tuleb võtta tõsiselt

Ehitusobjektidel abis käiv anonüümne allikas on aga ainuke, kes mainib viirust kui ohumärki. “Eks ma natukene kardan, et viirus hakkab tööd tehes levima. Töötan küll värskes õhus, kuid minu vanuse juures, ma täitsa kardan.” Mees arvab, et Eesti välisminister peaks rohkem Soome ja Eesti vahel liikuvate inimeste eest võitlema. “Meid on nii palju, piirangud puudutavad paljusid,” lisab ta. Lisaks tunneb mees muret oma pere üle. “Väga raske on kodust ära tulla kaheks kuuks. Mu abikaasa ütles, et me võõrdume üksteisest.” Siiski on tema arvates kõige hullem teadmatus. “Keegi ei tea, kaua need piirangud kestavad.”

Ka ettevõtjana tööd pakkuv Indrek peab Soome minema, et endale töö kindlustada. “Kui ma jään Eestisse, siis kaovad mu kliendid ära.” Mees leiab, et kindlasti oleks hea, kui saaks vabalt liikuda. “Teades Soome valitsust, siis ega nad järgi anna ja Eestil pole suurt midagi teha. Muidugi soomlane ei taha, et eestlased tulevad ja võtavad nende töö ära. Eelkõige tahavad nad enda inimestele tööd pakkuda.”

Soomes õmblejana töötav naine leiab, et tegemist on paratamatusega. “Minu arvates on tegemist sundseisuga, ma ei saa koju minna siis, kui ma tahan.” Ka tema puhul kehtib reegel, kui praegu Soome ei lähe, siis jääb tööst ilma.“Midagi ei ole teha, tuleb leppida antud olukorraga.”