Ei mingit kriisi: huvi Pärnu rannapromenaadi äripindade vastu on suur

Pärnu linnavalitsus on jõudnud lõppfaasi Pärnu ranna värskendustööde planeerimisega. Läinud ööl lõppes pakkumiste esitamine 10-aastase rendilepinguga restoranipindadele. Tegemist on Pärnu linna jaoks uudse lahendusega, varem on sarnaseid lepinguid sõlmitud vaid kolmeks või viieks aastaks.

Mättas eeldab, et konkursi võitjad võiksid selguda millalgi veebruari alguses, kuid möönab, et sõltuvalt konkreetsete läbirääkimiste kulgemisest võib juhtuda, et see tähtaeg lükkub veidi edasi. Konkursi võitjad valib komisjon, kuhu on kaasatud ka eksperte väljastpoolt Pärnu linnavalitsust.

Argo Mättas rõhutab ka, et kuigi projektiga loodetakse veidi tulu teenida, siis Pärnu linnale on siiski konkursi rahalisest tulemist olulisem ettevõtete kontseptsioon ning visuaalsed lahendused.

Pärnu rannas tehakse siiski ka muid töid peale uute restoranide rajamise. Promenaadi arhitektilt Kersti Lootuselt on tellitud renoveerimisprojekt.