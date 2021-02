Uuringud: Eestis küsitakse kiire koduinterneti eest kõrget hinda

Briti uuringufirma Cable järgi on Eesti keskmise lairibaühenduse keskmise kuupaketi hind 200 riigi seas 55. kohal. Ida-Euroopa riikidest on Eestis üks kallimaid ühendusi, erakliendile maksab pakett keskmiselt 24,99 eurot. Interneti lairibaühendus on soodsam näiteks Leedus (11 eurot), Lätis (14 eurot) ja ka Rumeenias (8,72 eurot).

Uuringu järgi on Eesti hind võrreldav Lääne-Euroopa omadega. Sellised on hinnad näiteks Prantsusmaal, Portugalis ja Itaalias, kus lairibaühendus maksab 26–28 eurot kuus. Põhjanaabritest on meie hind siiski soodsam, seal tuleb interneti lairibaühenduse eest välja käia keskmiselt 35,59 eurot.