Eestlaste äpp plaanib viia taaskasutuse massidesse

Idee luua Lups sündis elust enesest, kui Lupsi looja Mikk Moses leidis, et kodus on liiga palju ebavajalikke asju. Müüki panek osutus aga sedavõrd keeruliseks, et Mikul tärkas idee – teha rakendus, mis lihtsustaks oluliselt protsessi nii ostja kui ka müüja jaoks.

Mõeldud – tehtud. Tänaseks valminud rakendus Lups teeb inimeselt inimesele asjade müümise maksimaalselt lihtsaks läbi tehnoloogilise innovatsiooni. "Kõige olulisemad faktorid Lupsi loomisel olid ostu-müügi kiirus, lihtsus ja turvalisus. Seetõttu saab toote müügile panna koguni 30 sekundi jooksul ja ka kulleri leidmine ei ole müüja mure. Kulleri saab Lupsi kaudu saata välja kohe, kui ostja ja müüja on kinnitanud sisseehitatud messenger'is sobiva aja. Raha laekub aga alles siis, kui ostja kinnitab, et on kauba kenasti kätte saanud," selgitas Moses.

Lupsi kaudu on sisuliselt võimalik müüa kõike, mis on seadusega lubatud – näiteks kodutarbed, raamatud või elektroonika. Kasutamiseks on vaja nutitelefoni või tahvelarvutisse alla laadida tasuta Lupsi mobiilirakendus (Google play`st või App Store`ist).

Mosese sõnul on Lupsi laiemaks eesmärgiks leida igale asjale õige omanik ja vähendada tarbimisest tulevat mõju keskkonnale. "Näen omast kogemusest, kuidas koju võib märkamatult koguneda asju, mida meil hiljem ei ole enam vaja. Kui taaskasutamine on piisavalt lihtne, jõuavad üleliigsed asjad pigem taaskasutusse kui prügikasti ja see on oluline väärtus keskkonnale".

Müüdavat kaupa on võimalik Lupsis näha ka sisse logimata, kuid sisse logides saab suhelda müüjatega või postitada enda toode paari kiire klikiga. Lupsi kasutajaks saab registreerida läbi meili, samuti Google’i või Facebooki konto abil. Ostmine ja müügipostituste tegemine on äpis tasuta.

Kuigi Lupsi platvormil on ostmine ja müümine juba alanud, siis äpi arendamine ei ole lõppenud – järgmiseks on plaanis kasutusele võtta AI, mis aitaks müüjatel ostjate küsimustele vastata. Eesmärgiks on muuta ostmise ja müümise protsessi veelgi kiiremaks ja mugavamaks.