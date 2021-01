Need vähesedki riigi ja kohaliku tasandi eriplaneeringud, mis on 2015. aastast Eestis algatatud, kipuvad leidma enneaegse lõpu. Seda kinnitab ka värske Risti tuulepargi juhtum. Ent kohalikud ei välista võimalust, et Risti tuulepargi rajamine tuleb riikliku eriplaneeringu tasandil ringiga tagasi, sest kõik eeltingimused on selle asukoha poolt.