Eesti Raudtee uueks juhiks valiti Kaido Zimmermann

Eesti Raudtee nõukogu esimehe Sven Pertensi sõnul osutus valikul määravaks see, et Kaido Zimmermannil on kõik eduks vajalikud eeldused. „Tal on hea maine, aastakümnete pikkune juhtimiskogemus raudteevaldkonnas, kaasa arvatud AS-is Eesti Raudtee kuni 2012. aastani, põhjalikud teadmised raudtee infrastruktuurist ja logistikast ning rahvusvahelise suhtluse võimekus," kommenteeris Pertens.