SEB Eesti teenis 87,4 miljoni eurose kasumi

"SEB eelmise aasta kasumit mõjutas kõige enam reservide suurendamine juhuks, kui laenukahjumid peaksid suurenema. Suurendasime eelmisel aastal reserve 11 miljoni euro ulatuses, samas kui 2019. aastal vähendasime laenukahjumite eraldisi 3,8 miljoni euro ulatuses. Laenukahjumite eraldiste suurendamise taga on soov olla valmis ootamatusteks, kuigi laenukvaliteet ise on püsinud stabiilselt hea," märkis ta.

SEB finantseeris eelmisel aastal enam kui miljardi euro väärtuses ettevõtete ning ligi poole miljardi euro väärtuses eraklientide uusi projekte. Hoolimata majanduslangusest püsis klientide laenunõudlus heal tasemel, mis näitab, et igas majandustsükli faasis on majapidamisi ja ettevõtteid, kes saavad ja soovivad investeerida oma arengusse.

Aasta esimeses pooles oli väga oluline makseraskustesse sattunud klientide toetamine. Maksepuhkusi vajas eelmisel aastal 2 400 eraklienti ning 500 ettevõtet, kuid tänaseks on pea kõik kliendid oma maksevõime taastanud ja tavapärase elu juurde naasnud. Samas on mitmeid sektoreid, nagu näiteks turism, mis vajavad jätkuvalt tuge. Laenukvaliteet püsis terve aasta kõrgel tasemel, mis tähendab, et ei ole näha võlgnevuste suurenemist.