Eestlasi on tabanud Tarbeklaasi hullus, populaarsust kogub kristall ja Riia portselan

Oksjonikeskkonna Osta.ee statistikast ilmneb nimelt, et kui veel aasta tagasi jaanuaris otsiti Tarbeklaasi nõusid 1528 korda, siis viimase kuu jooksul on Osta otsinguaknasse sisestatud sõna “tarbeklaas” 13 870 korral.

Tarbeklaasi haruldasemate toodet eest on hinnad küündinud 500 euro juurde. Kõige rohkem on hinnad tõusnud Tarbeklaasi rasketel värvilistel vaasidel ning kaussidel. Vähem on räägitud kristalli ja Riia portselanitehase toodangu kasvavast huvist, aga ka need tooted koguvad peaaegu sama kiires tempos populaarust, nagu Tarbeklaas.