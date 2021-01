Bigbank: pangad peavad aitama ettevõtjatel regioonides riske võtta

„ Rakvere linnas valmiv 42 korteriga uusarendus ilmestab, et ka Eesti väiksemates linnades on nõudlus uute korterite järele olemas ning ettevõtjatel võimalus kasumit teenida. Innukas ettevõtja tõestas, et hea äriplaaniga saab laenu ka väljaspool Tallinna - uute kortermajade, millest üks valmis ning teine valmimas, ehitust nähti Rakveres viimati 13 aastat tagasi," lausus Roosalu.

Uusarenduse loonud osaühingu Mõisavälja Kodu juhatuse liige Taago Pikase sõnul on Rakveres nõudlus korterite järele olemas. „Esimest maja oli loomulikult raskem müüa, sest paljudel inimestel puudus usk sellesse, kas see üldse kunagi valmis saab. Teise maja korterite müük läheb juba palju libedamalt, sest käega katsutav näide esimese maja näol on juba olemas. Esimeses majas on hetkel müümata ainult kaks ühetoalist korterit," sõnas Pikas.