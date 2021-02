Gridio paneb kodused seadmed elektri hinda jälgima

Olete kunagi mõelnud, et teie koju ostetud elektriboiler, õhksoojuspump või isegi elektriautolaadija on tegelikult… noh…rumalad? Oleme harjunud, et kõik need koduseadmed hakkavad tööle siis, kui me need tööle paneme ja neid kasutame, aga tegelikult võiks ju toa või vee soojaks kütta ja elektriauto aku täis laadida ajal, kui see on kõige odavam.

Sandor Liive ja Konrad Hanschmidti asutatud ettevõte Gridio muudab kodumajapidamisseadmed targaks ja hakkab sellega ka kõrg- ja vaikseima aja elektritarbimist ühtlustama. „Võtmesõna on tark optimeerimine, sest koduseadmete käitumises on palju ebaefektiivsust,” selgitas Hanschmidt. „Elektri hinnad muutuvad tulevikus aina kõikuvamaks ja elektriturg liigub senisega vastupidises suunas: tarbimine peab hakkama rohkem tootmist järgima.”