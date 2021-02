Gridio paneb kodused seadmed elektri hinda jälgima

Just elektriautode võidukäiguga loodab Gridio enda arendatud tarkvara müügile hoo sisse saada. Nimelt on suure elektritarbija soetajatel ka suurem motivatsioon kulu optimeerida ja kasutada laadimiseks keskkonnahoidlikult toodetud elektrit juba põhimõtte pärast. Kui elektrit on turul palju ja see on odav, siis see tihti tähendabki, et selle on paisanud turule just tuule- ja päikeseparkide täispööretel tootmine. „Järgmise kümnendi suurimaks väljakutseks energiaturul on taastuva energia kasvavat mahtu turule integreerida ja meie eesmärk on Gridio kaudu seda võimaldada. Meie platvorm nihutab energiatarbimise automaatselt ajale, kui hinnad on soodsad, sest saadaval on palju tuule- ja päikeseenergiat. Kui tuul vaibub või päike läheb pilve taha, saab vähenevat tootmist koduseadmete paindlikkusega kompenseerida.”