Helsingi sadamatesse saabus eile 6500 reisijat, valdavalt eestlased. Vaid üksikud käisid koroonatesti tegemas

Nüüdsest on Schengeni ala sisepiiri kaudu Soome sisenemine lubatud vaid Soome ühiskonna toimimise ja varustuskindluse seisukohalt vältimatutele töötajatele, kirjutab Helsingin Uutiset.

„Liikluses Läänesadamasse oli oodatult selge tipp eriti teisipäeval, 26. jaanuaril, just enne piiri ületava liikluse piiramist puudutava otsuse jõustumist. Märkimisväärne osa Eestist tulnutest oli liikvel autoga. Koroonaaja tavapärane reisijate liikluse hulk Helsingi sadamas ainult Soome saabuvas liikluses on viimastel nädalatel olnud umbes 17 000–20 000 isikut nädala kohta,” ütles Simola.

Helsingi linna tervishoiuteenuste juht Leena Turpeinen ütles, et Helsingi sadamates olevate Helsingi linna tervishoiualaste nõuandepunktide kaudu on viimastel päevadel koroonaviiruse proove andma läinud vähe inimesi. Koroonaproovi andmine on reisijatele tasuta.