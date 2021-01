Hiina haub Rootsile kättemaksu

Hiinlased ei täpsustanud, mida nad täpselt silmas peavad, kuid nende avaldus muutis murelikuks Rootsi telekomigigant Ericssoni . Rootsi väljaande Dagens Nyheteri teatel on Ericssoni juht Börje Ekholm eravestlustes Rootsi kaubandusministri Anna Helbergiga avaldanud survet Huawei seadmete kasutamise keelu tühistamiseks. Ericsson kardab, et Hiina juhid võivad vastusammuna keelata Ericssoni tegutsemise Hiina turul.

“Hiinast tuleb kümme protsenti Ericssoni tuludest ning lisaks on Hiinal oluline osa nende tarneahelas,” selgitab Rootsi rahvusvaheliste suhete instituudi digitaaldiplomaatia ekspert Tim Rühlig tehnoloogiaettevõtte muret. Kui Ericsson ei saa enam Hiinast seadmeid importida, siis tekivad neil tõsised tarneraskused.

Rootsi ja Hiina vahelised pinged said alguse 2015. aastal, kui Hiina arreteeris Rootsi kodakondse dissidendi Gui Minhai. Rootsi on ka ainuke Euroopa Liidu liikmesriik, kes on nõudnud Euroopa Komisjonilt Hong Kongi ametnike sanktsioneerimist seoses demokraatiat nõudnud protestide vägivaldse mahasurumisega.