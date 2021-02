CityBee sõidukitega läbiti 2020. aastal üle 5 miljoni kilomeetri

„2020. aasta lõpu seisuga on CityBeel Eestis üle 112 000 kasutaja, kellest 99 000 kasutas möödunud aastal ka teenust. Seega võime julgelt väita, et sõidukijagamine on Eestis erakordselt hästi vastu võetud ning siinsetele tarbijatele oluline,“ sõnas CityBee Eesti juht Britta-Liisa Ait.

Nõudluse suurenedes kasvas ka CityBee sõidukipark – kui aasta tagasi alustati 150 sõiduautoga, siis tänaseks on autopargis 350 sõidukit. „Kõige enam kasutatakse automaatkäigukastiga sõidukeid, eelistatuim on Peugeot 308. Samas on kindel kasutajaskond ka pisikestel Fiat 500-del ning ka luksuslikematel maasturitel,“ sõnas Ait. Ta nentis, et vastavalt nõudlusele on plaanis sõidukiparki järjepidevalt täiendada, juba sel kuul jõuavad Eestisse uued Volkswagen Golf 8-d. Lähiajal on soov turule tuua ka esimesed elektrisõidukid.

Üle viie korra rohkem sõite

Eelmise aasta statistika näitab, et CityBee kasutajaskond on noorenemas. „Kui 2019. aastal olid peamised kasutajad 30-35-aastased meesterahvad, siis möödunud aastal olid kõige agaramad 25-30-aastased mehed, kuid ka naisi on kasutajate seas aina rohkem. See näitab, et noorem generatsioon ei pea niivõrd oluliseks isikliku sõiduauto omamist ning kasutab hea meelega alternatiive,“ selgitas Ait.

Ühtekokku läbiti sõidukitega ca 5 miljonit kilomeetrit, mis on üle viie korra rohkem kui 2019. aastal. Ka keskmine rendiaeg ning läbitud vahemaa on möödunud aastaga kasvanud üle 60% - kui 2019. aastal renditi sõiduk keskmiselt 72 minutiks, mille jooksul läbiti 11 kilomeetrit, siis 2020. aastal oli keskmine sõiduaeg 119 minutit, mille jooksul sõideti pea 17 kilomeetrit. Kõige rohkem kasutatakse sõidukeid Tallinna kesklinnas, Lasnamäel ja Mustamäel.