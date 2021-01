Kahe allakukkumisega kurikuulsaks saanud lennukitüüp Boeing 737 Max sai Euroopas taas lennuloa

USA ja Euroopa järelevalveorganid kinnitavad, et kontroll on olnud põhjalik ja 737 Max on nüüd ohutu.

„Meil on täielik kindlus, et see lennuk on ohutu, mis on meie heakskiidu andmise eeldus,” ütles EASA tegevdirektor Patrick Ky. „Aga me jätkame 737 Maxi operatsioonide hoolikat jälgimist, kui lennuk lendamist jätkab. Paralleelselt ja meie nõudmisel on Boeing võtnud kohustuse teha tööd, et parandada lennukit keskmise pikkusega ajaperioodi jooksul veelgi, et jõuda veelgi kõrgemale ohutustasemele.”