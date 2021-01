Kiire kokkuleppele jõudmine muutub eestlaste loodud tehisintellekti abiga lihtsamaks kui trips-traps-trull

"Näeme, et mõned müüjad eelistavadki robotiga rääkimist. Kui müüjaid on kümneid tuhandeid ja igaüks tahab kätte saada ühte konkreetset ülekoormatud müügimeest kontoris, siis – milleks oodata inimese järele, kui robotilt on võimalik kohe tähelepanu saada. Ja sealjuures ka mingile kokkuleppele jõuda," ütles BBC-le antud intervjuus Pactumi tegevjuht Martin Rand, kes praegu pendeldab Tallinna ja Ränioru vahet.

Pactum on üks neist, kes arendab läbirääkimistele suunatud tehisintellekti (siit ja edaspidi "robot" - toim). Nende klient on USA jaeketihiiglane Walmart. Pactumi robot võtab regulaarselt ühendust Walmarti tarnijatega, kellega kas teeb pidevalt uusi või uuendab vanu lepinguid, näiteks kui palju maksab mõni laadung tooteid ning kuidas ja mis alustel raha üle kantakse. Näiteks kui mõne tarnijaga on vaja lahendada kuni 30 erimeelsust, tuleb robot sellega toime.

Olümpiamängude üks asutaja on Tim Baarslag, kes töötab põhikohaga Hollandi matemaatika ja arvutiteaduse uurimisinstituudis Centrum Wiskunde & Informatica. Baarslagi hinnangul on tehisintellektid teinud 11 aastaga suure hüppe. "Esimestel aastatel polnud neil sisuliselt võimalustki inimeste vastu, kuigi inimeste ülekaal oli hapram, kui esialgu võis paista. Kuid nüüd oskavad nad kaubelda paremini inimesed, eriti kui läbirääkimiste käigus tuleb meeles pidada mitutkümmet detaili. Inimesed mõistavad endiselt paremini emotsioonide mõju, aga iga aastaga on tehisintellekt arenenud ka selles vallas," arvas Baarslag.

Robot suudab pakkuda müüjatele ka lisaväärtust. Näiteks oskab robot analüüsida Walmarti laoseisu ja ettevõtte käivet. Nende andmete alusel saab robot öelda apelsinimüüjale, et "palun pikendage oma maksetähtaega 14 päeva" või siis "palun hoidke kaupa oma laos veel kaks päeva, meil ruumiga pitsitab". Iga tehingu kujunemise pealt õpib robot koostööpartnerite eelistusi. "See aitab säästa suurettevõtetel tohutult aega," ütles Rand.

Vältimatu areng läbirääkimiste protsessis

Suurbritannia päritolu ettevõte BP on üks seitsmest maailma suurest nafta- ja gaasikorporatsioonist. Iga kuu võtavad BP juristid ja müügimehed ette kümneid lepinguid. "See oli suur probleem, sest ühe lepingu sõlmimine võttis aega 90–120 päeva – kui loeme alguspunktiks esimesi meile või telefonikõnesid ja lõpp-punktiks juriidilisi nüansse viimastes digitaalsetes dokumentides," ütles Michael O'Brien, kes haldas naftahiiglase IT-teenuste iga-aastast eelarvet aastatel 2012–2020.

O'Brieni hinnangul kulus 80% ajast selle peale, et arutada müügi-ostutingimusi, ja ülejäänud 20% ajast kulus kaupade-teenuste kvaliteedi üle vaidlemiseks. BPl-l puudus ülevaade, kui sageli tarnijad nõustusid "standardtingimustega" ja kui palju aega kulus n-ö eritingimuste loomiseks. Kokku oli BPl-l potentsiaalseid koostööpartnereid ligi 1400.

"Meie üksused ei suutnud lugeda 1400 lepingut samal ajal," ütles O'Brien BBC-le. "Iga leping läks kuhugi kabinetti ja pilveserverisse ning paar nädalat pärast lepingu sõlmimist olid nüansid inimeste peast uhutud, sest uus töö ootas."

Lõpuks tundus O'Brienile, et pole enam võimalik toetuda inimestele ja BP vajab appi tehisintellekti. Ettevõte sõlmis koostööleppe tehisintellekti arendajaga App Orchid, kes lõi tööriista, mis andis suurkorporatsioonile tervikliku ülevaate, millega on kõigis varasemates lepingutes tegelikult nõustutud. Selle andmestiku alusel sai BP grupiti üle vaadata, mis punktist alustada järgmisi läbirääkimisi ja kellele pakkuda uusi tingimusi. Tehisintellekt suutis luua ka uusi lepinguid välkkiirelt.

Tulemus ja tulevikumuusika

Tulemuseks oli metsik ajavõit. "Ettevõtted, kes tegid meiega koostööd, andsid meile mõista, et neil on kaks valikut: kas võtta leping, mis pole ehk suurepärane, kuid pole ka ebaõiglane, ja sõlmida see kahe päevaga, või võtta leping, mille jaoks on vaja mitu kuud tööd teha. Enamik eelistas esimest varianti, et saada asjaga kiiresti ühele poole," lausus O'Brien.

BP sõlmib nüüdseks 80% lepingutest ühe kuni kaheksa päevaga.

2020. aasta augustis sai BP tööriist ContractAI (Pactumi otsene konkurent) avalikuks tööriistaks. Ettevõtet juhib ülalmainitud Michael O'Brien, kes lahkus mullu BP-st. O'Brieni arvates on lepingurobotitele jäänud veel kaks katsumust, et saavutada lõplik ülekaal inimeste ees: inimemotsioonide täpne hindamine ja õigusterminite tundmine eri keeltes. Kui need mured lahendatud saavad, peaks äriajamine muutuma veelgi lihtsamaks.