Vakra lahkub sotsidest ja asub juhtima Tallinna Soojust

Olen otsustanud keerata oma elulooraamatus uue lehekülje ja liikuda poliitikast ettevõtlusesse. Aastast 2005 olen tulihingeliselt aidanud kaasa kodulinna arengule Nõmme linnaosa vanemana ja seisnud riigikogu keskkonnakomisjoni esimehena selle eest, et tulevastele põlvedele jääks rohelisem Eesti. Tänan südamest iga valijat, kes on andnud mulle oma toetushääle neljadel kohalikel ja neljadel riiklikel valimistel.

Rainer Vakra esimene tööpäev AS Tallinna Soojus juhatuse liikmena on esmaspäeval, 1. veebruaril.

Rainer Vakral on pikaajaline ning mitmekülgne töökogemus avalikus sektoris, sellest kaheksa aastat Tallinna linnaorganisatsioonis ning kaheksa aastat Riigikogus . Ta juhtis viis aastat Riigikogu keskkonnakomisjoni tööd ja on seega saanud põhjalikud teadmised soojusenergeetika arengusuundadest riiklikul tasandil. Tema töökogemust toetab keskkonnakorralduse kõrgharidus.

„Olen ikka endale omase kirega üritanud puhtama energia olulisust selgitada," ütles AS Tallinna Soojus juhatuse vastne liige Rainer Vakra. „See on minu valdkond, mida soovin suunata ja juhtida. Mul on tahe mõelda ja pingutada selle nimel, et tulevikus oleks meil kõigil parem elukeskkond. Nüüd saan rakendada oma varasemaid juhtimiskogemusi ja keskkonnateadmisi".

„Ettevõtte nõukogu ootas kandidaadilt soojamajanduse toimimismudeli tundmist ja suutlikkust soojamajanduse korraldamist Tallinna linnas edasi arendada," märkis AS Tallinna Soojus juhatuse liige Enn Tonka. „Intervjuu käigus tekkis meil arusaam, et Rainer Vakral on olemas nii ametikohale vajalikud eeldused kui ka selge ülevaade soojamajanduse korraldusest. Silma paistis tema selge visioon juhatuse liikme ülesannetest, majandustegevuse korraldamisest ja investeeringute planeerimisest, samuti tema suundumus tulemustele ja koostööle."



Pole saladus, et keskkonnateemad on mind huvitanud juba aastakümneid. Olen endale omase kirega üritanud puhtama energia olulisust ka teistele selgitada. See on minu valdkond. Mul on tahe ja valmidus seda suunata ja juhtida; mõelda ja pingutada selle nimel, et tulevikus oleks meil kõigil parem elukeskkond.



Nüüd panen ennast proovile uues ametis, et ikka ja jälle keskkonna valdkonnas edasi areneda ning midagi uut õppida. Veebruarikuust asun juhtima ASi Tallinna Soojus – ettevõtet, kus saan rakendada oma varasemaid juhtimiskogemusi ja keskkonnateadmisi. Olen põnevil ja täis teotahet, sest näen ka uuel positsioonil võimalusi teha asju energia- ja loodussäästlikumalt.

Minu seisukoht on alati olnud, et riigi ja linna ettevõtted peavad mitte ainult näima, vaid ka olema poliitiliselt sõltumatud. Ise tuleb eeskuju näidata. Sellest lähtuvalt loobun oma isikumandaadiga saavutatud kohast Tallinna volikogus, lahkun Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast ega kandideeri Tallinna Soojuse juhina 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistel. Loomulikult tuleb minu asemel pealinna volikokku uus teotahteline sotsiaaldemokraat.



Usun, et ka sotsiaaldemokraatidel on minu üle hea meel, sest nemadki teavad, et keskkonna valdkond on minu kirg. Aitäh koostöö ja võimaluse eest end teie ridades teostada ja maailma paremaks paigaks muuta. Mina hoian sotsiaaldemokraatidele pöialt ja kinnitan, et neil on tulevikku.

Ühte siiski luban. Jätkan Nõmme vabatahtliku külavanemana, kellele võib ikka ja jälle kirjutada nii rikkis tänavalampidest, asfaldiaukudest, uutest ideedest kui ka ebaseaduslikest ehitistest meie kodulinnas, sest Nõmme asjad on minu jaoks tähtsad praegu ja ka edaspidi.