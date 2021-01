TransferWise lööb käed Visaga

Sel nädalal laienetakse Mastercard deebetkaardiga Jaapanisse, mis on TransferWise'i üks kiiremini kasvav turg Aasias. Deebetkaart toetab eelmisel suvel Jaapanis lansseeritud TransferWise'i piirideta kontot ning tegu on ainsa samalaadse lahendusega kohalikul turul, mis kasutab valuutavahetusteks turu keskkurssi. Hiljutise Capital Economics'i sõltumatu uuringu kohaselt kaotavad jaapanlased piiriüleste tehingute ja valuutavahetusega 97 miljardit jeeni (ligi 77 miljardit eurot) aastas. TransferWise pakub kuni neli korda soodsamaid teenuseid kui hetkel turul olevad lahendused, aidates oma klientidel märgiliselt raha säästa.

Nüüdsest saavad ettevõtte Jaapani era- ja ärikliendid hoida ja vahetada TransferWise'i kontol kuni 55 valuutat, avada kaheksas eri valuutas konto, et arveldada globaalselt nagu kohalik, ning kasutada deebetkaarti 150 valuutas üle maailma. Jaapanisse laienemine on tähtis samm TransferWise'i missioonis tuua soodsad ning mugavad maksed kõigi rahvusvaheliste eludega inimeste ja ettevõteteni maailmas.

TransferWise, kes hiljuti tähistas kümnendat tegutsemisaastat, on üks maailma kiiremini kasvavaid tehnoloogiaettevõtteid. Tänaseks on esmaste investeeringute ning teiseste aktsiamüügi voorudega kaasatud üle miljardi dollari. Investorite seas on D1 Capital Partners, Lead Edge, Lone Pine, Vitruvian, IVP, Merian Chrysalis Investment Company Ltd, Andreessen Horowitz, Sir Richard Branson, Valar Ventures ja Max Levchin PayPal'ist.