TransferWise lööb käed Visaga

TransferWise, kes hiljuti tähistas kümnendat tegutsemisaastat, on üks maailma kiiremini kasvavaid tehnoloogiaettevõtteid. Tänaseks on esmaste investeeringute ning teiseste aktsiamüügi voorudega kaasatud üle miljardi dollari. Investorite seas on D1 Capital Partners, Lead Edge, Lone Pine, Vitruvian, IVP, Merian Chrysalis Investment Company Ltd, Andreessen Horowitz, Sir Richard Branson, Valar Ventures ja Max Levchin PayPal'ist.