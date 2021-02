Uuring: kõvasti üle poole tarbijatest ei ole rahul oma praeguse pangarakendusega

Avatud pangandust on nimetatud ka finantstehnoloogia revolutsiooniks, mis avab tarbijatele ning ettevõtetele uksed, mille võti on seni olnud kindlalt traditsiooniliste pankade käes. Oma pangaandmete turvaline jagamine teistele teenusepakkujatele parema kvaliteedi saamiseks ongi avatud panganduse alustala.

Avatud panganduse teenuseid arendav ForPeeps viis läbi tarbijauuringu millest selgus, et kuigi open banking rakendusi ei ole paljud tarbijad veel kasutama hakanud, on aga enamikud rahulolematud oma kodupanga rakenduste tasemega.

Paum tõi välja, et kõige rohkem on tarbijad rahul neopankade ehk digipankade pakutavate rakendustega ning kõige vähem traditsiooniliste suurpankade omadega, kelle puhul tõi 65 protsenti vastanutest välja puudulikku funktsionaalsust ning vähest kasutajasõbralikkust.

„Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt ongi aeganõudev protsess, mille kesksel kohal on kasutajamugavus ning usaldus teenusepakkuja vastu,“ sõnas ForPeepsi tegevjuht Peep Paum, kes nentis, et alternatiivset finantsrakendust kasutatakse juhul, kui see pakub lisaväärtust.

Paum tõdes, et selliste lisaväärtuste pakkumine ongi neopankade ja avatud panganduse rakenduste eeliseks. Samas nentis ta, et endiselt on tunda ka tarbijate usaldamatust avatud panganduse vastu, sest teadlikkus nii turvariskide maandamisnõuete kui teenuste kohta on madal.