Nutitelefonide ja arvutite pealt tuleb peagi maksta täiendavat tasu

Muusika- ja filmiteoste õiguste omajatele makstav tasu ei ole toetus, vaid hüvitis selle eest, et inimestel on lubatud nende teoseid tasuta kopeerida. Võrdlus teiste liikmesriikidega viitab sellele, et Eestis kehtestatavad tasud võivad osutuda ebaproportsionaalselt suureks. Lisaks tuleb arvestada, et inimeste tarbimisharjumused on viimase kümne aasta jooksul oluliselt muutunud. Inimesed kasutavad muusika ja filmide tarbimiseks üha rohkem voogedastusteenuseid, näiteks Spotify, YouTube, SoundCloud, Netflix, järelvaatamise teenused ning vajadus koopiate tegemise järele on märgatavalt vähenenud. Seega on ilmselt vähenenud ka muusika- ja filmiteoste õiguste omajatele tekitatud kahju.