Soomes tegutsev ettevõtja: piirangud on probleem, aga ei midagi hullu

"Kuu aega on juba pikk aeg, aga me ei tea ju, kas see kestab kuu aega või kestab see kaks või kolm kuud nagu kevadel. Igaüks ju tegelikult saab aru, et olukord on selline. Põhimõtteliselt tagasi (Eestisse) tulla on sul ju mingisugune võimalus olemas, oma riigi kodanikud ikka võetakse eeeldatavalt siin kuu aja pärast vastu," rääkis Anton, kelle sõnul on enamus ehitusalal töötajad harjunud sellega, et Soomes viibitakse korraga nädalaid.