Rahandusminister Pentus-Rosimannus: riigieelarves on suured sisustamata kärped

"Eelarve ja riigi rahanduse seis tervikuna on kaunis nadis seisus, seda on tegelikult parlamendiliikmed rääkinud juba mõnda aega," sõnas minister ERR-ile.

Ta selgitas, et järgnevaks kolmeks aastaks on eelarvekavas sadade miljonite ulatuses tühi eelarvelõige. Pentus-Rosimannus tõi välja, et kärbe järgmiseks aastaks on näiteks 260 miljoni euro suurune.