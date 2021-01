Kvaliteetpuidu maaletoojate lipulaev AS MASS paistab silma pika visiooni ja hoolivusega

Turuliidriks on MASS kasvanud läbi järjepideva sortimendi täiendamise. Tihedas kontaktis klientidega pakutakse nende vajadustele vastavaid lahendusi ja hoitakse kätt pulsil turutrendidel. Ettevõte on kasvanud ja arenenud koos Eesti riigiga – kliendid on muutunud teadlikumaks ning nõudlikumaks. Lisaks suurele tootevalikule hinnatakse MASS-i professionaalset teenindust ja asjatundlikku nõustamist ning võimalust soetada kõik vajalik ühest kohast.

MASS-i rikkalikku tootevalikut hindavad kõrgelt nii kohalikud kui ka välismaised mööblitootjad, uste ja akende valmistajad, trepitegijad, haljastajad ning teised puiduala spetsialistid. Maaletoodud puitu väärindavad mitmed Eesti mööblivalmistajad, kelle toodang liigub edasi Skandinaaviasse ja mujale Euroopasse. MASS on ka heaks koostööpartneriks mitmetele arhitektuuribüroodele, disaineritele ja erialaliitudele. Suurepärane näide eksklusiivse kivispooni loomingulisest kasutuses on RÄHN Eyewear, kelle kivist prilliraamid nomineeriti Eesti tootedisainiauhinnale BRUNO 2020. Sama toodet – naturaalset kivispooni – kasutavad teised tootjad uste ja mööbli valmistamiseks.

Ettevõtte laod ja müügipunktid asuvad kolmes asukohas: kaks Tallinnas ja üks Tartus. Laokompleksid on kaasaegsed ja vastavad parimatele hoiustamise tingimustele: puidu ladustamiseks vajaliku õhuniiskuse ja temperatuuri olemasolu tagab kliendile kvaliteetse kauba. Paljude toodete puhul on püsivalt olemas piisav laovaru.

MASS-i terrassilaua valikus on esindatud eelkõige väärispuidu valik, nagu ipe, tiikpuu, cumaru ja garapa, mille eeliseks on vastupidavus ning aegumatu kvaliteet. Eksootilisest väärispuidust terrassi kasutusiga on kuni 50 aastat. Enamik toonid on punakad-pruunikad, mis muudavad iga terrassi eksklusiivseks ja eristuvaks.

„Meie eesmärk on olla parim partner kõigile, kes hindavad kvaliteetset puitmaterjali. Töötame iga päev selle nimel, et koostööpartnerid ja kliendid saaksid meid usaldada. Austame omavahelisi kokkuleppeid ja anname endast parima. Meie jaoks on oluline pikaajaline visioon turul tegutsemiseks. Tulime selleks, et jääda!” rõhutab ettevõtte tuumpõhimõtteid MASS-i tegevdirektor Siim Kirsipuu.

Hooliva ettevõtte etalon



Eduka ja pika visiooniga ettevõttena tunnetab MASS vastutust ning vajadust anda oma panus keskkonnahoidu ja ühiskondliku heaolu toetusesse. „Meie südamesoov on, et meie lastel oleks tulevikus siin maailmas hea elada. Seepärast panustame keskkonnast ja inimestest hoolivasse äritegevusse, taaskasutusse ning ühiskonda toetavasse heategevusse,” selgitab Kirsipuu. Ettevõtte tarneahel on sertifitseeritud FSC® ja PEFC poolt, mis kinnitab jätkusuutlikku ja vastutustundlikku majandamist: mahavõetud puude asemele istutatakse samas mahus noori puid. „Teadvustame, et mets on elutähtis loodusvara, mille arukas majandamine tagab liigirikka ja mitmekesise elukeskkonna säilimise ning taastootmise,” lisab tegevdirektor.

„On lihtne tõestada, et puitmööbli väärtus on suurem ja ökoloogiline jalajälg väiksem võrreldes tootega, milles kasutatakse palju plasti või kunstlikke materjale ning mille kvaliteet on madal ja eluiga lühike. Sellist mööblit toodetakse keskkonnasäästule mõtlemata ja selle valmistamisel kasutatakse palju loodusressursse. Kui selle mööblitüki eluiga on läbi saanud, siis tuleb leida taaskasutuse kaudu rakendus prügiks muutunud plastile. Seevastu kvaliteetse puitmööbli eluiga on pikk: tavapäraselt pärandatakse väärtuslikust täispuidust mööbel ühelt põlvkonnalt järgmisele. Puit on biolagunev ega reosta keskkonda jäätmetega,” räägib Kirsipuu.

MASS-is töötab 30 inimest. Viimase aasta jooksul on seoses töömahu kasvuga töötajaid juurde värvatud. „Tegutseme ühtse meeskonnana. Meid hoiab koos toimimas positiivsus, üksteisega arvestamine ja heatahtlik lõbusus. Inimeste ja meeskonna liikmetena liidavad meid ühisüritused ja hobid. Peame oluliseks pidevat enesetäiendamist. Meil toimuvad iganädalased tootekoolitused, kus kordame üle vana ja räägime uutest asjadest. Seeläbi saame pakkuda klientidele värskeimat knowhow’d,” kirjeldab turundusspetsialist Liisi Mezentsev eduka ettevõtte igapäevaelu.

Ka ühiskondlikud teemad lähevad ettevõttele korda. Igal aastal aidatakse erinevate heategevusprojektide kaudu Eesti inimesi. „Oleme toetanud erinevaid projekte annetustega, näiteks Kingitud Elu, Tartu Ülikooli Lastefond, Hingesoojus. Meie töötajad on ka tublid vereannetajad ja selle tarbeks on meil loodud „Verekond MASS”,” räägib Mezentsev.





