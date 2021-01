Saatkonnad hakkavad Eesti jaoks olulistel turgudel ettevõtjatele uuel moel tuge pakkuma

„E-Eesti esitluskeskus on meil olemas olnud juba mitu aastat, palju välisdelegatsioone käib seal igasugusel tasandil. Samal ajal oleme äridiplomaatia tugevdamise raames avamas uusi esindusi – käimas on neile ruumide otsing – ja mõnes kohas on olemasolevate ruumide kitsikuse tõttu plaan vahetada, leida paremad, otstarbekamad ruumid,” rääkis välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Andres Rundu, kust tekkis vajadus saatkondade juurde ka Eestit ja selle ettevõtteid paremini tutvustavaid esitluskeskkondi looma hakata.

Lisaks on üleilmne koroonapandeemia tekitanud vajaduse Eesti ettevõtete digilahendusi maailmale paremini tutvustada. „Kui meil on esindused olemas, miks mitte kasutada kohapealseid võimalusi ja mitte ainult digiteemadel, vaid kui ruumid seda võimaldavad, eksponeerida ka disaini-, haridus-, toidu- või puidusektori tooteid,” lisas Rundu. Tema sõnul on mitmel riigil sellist liiki esitlusruumid oma saatkondade juures juba olemas. Ta tõi näiteks Iirimaa ja Rootsi.

Innovatsioonipesad üheksa saatkonna juurde

Eesti riigil on plaanis sellised esitluskeskkonnad, mida nimetatakse innovatsioonipesadeks, rajada üheksasse linna: Tokyosse, Torontosse, Berliini, Londonisse, Souli, Riiga, Nairobisse, Abu Dhabisse ja Singapuri. „Osad kohad on sellised, kuhu me alles rajame saatkondi. Abu Dhabis juba tegutseb, Soulis ja Singapuris on asjurid kohapeal,” märkis Rundu. Samas Singapuris tegutsetakse veel ajutisel pinnal ja otsitakse saatkonna jaoks ruume. „Siis on mõistlik neid asju komplektselt lahendada,” lisas kõrge riigiametnik.

„Eks me oleme terviklikult ka analüüsinud meie tänast välismajanduse intensiivsust erinevatel sihtturgudel. Me teame, millistes mahtudes meil on eksporti erinevatele turgudele, millistes mahtudes välisinvesteeringuid, kuidas turismiga on,” selgitas välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler Kadri Maasik, miks just need üheksa saatkonda on innovatsioonipesade algse asukohana välja valitud.