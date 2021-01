Facebooki tegevjuht Mark Zuckerberg plaanib platvormil poliitilist sisu vähendada

"Inimesed ei taha, et poliitika ja võitlus võtaksid üle nende platvormi kasutuskogemuse," ütles Zuckerberg investoritele. "Keskendume veelgi enam sellele, et olla jõud inimeste lähendamiseks," lisas ta.

Enne 2020. aasta valimisi teatas Facebook, et peatab parteiliste rühmade soovitused USA kasutajatele, kuid hiljutine aruanne näitas, et kasutajad ikka suunati platvormi algoritmide kaudu veel jaanuari alguses regulaarselt poliitilistesse rühmadesse edasi.

Facebooki värske kasumiaruanne näitas 33% kasvu, vaatamata raskele aastale, mis mahutas endasse ära nii reklaamijate boikoti, monopolivastaste aktsioonide tõusu kui ka sisulisi mõõdukuse probleeme ja see kõik seoses 2020. aasta presidendivalimistega.

"Praegu tundub Facebook puutumatu," kommenteeris Tamara Littleton, sotsiaalmeediaagentuuri The Social Element analüütik ja tegevjuht. "Kuid tõsiasi on: Facebook on kahjustanud oma mainet, järjekindlalt seades kasumi ette kõigest muust."